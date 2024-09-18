SON DAKİKA! Abdulkadir Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk yok Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk olmadığını söyleyen Abdulkadir Uraloğlu, bu tarz cihazların ülkemizde kullanılmadığına da dikkati çekti.

AA

Gazze'de 41 binden fazla masumu öldüren İsrail, savaşı geniş bir alana yaymak istiyor.

İsrail bu kapsamda da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarını patlattı ve binlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Yaşanan bu olayı tüm dünya konuşurken, çağrı cihazının kullanıldığı ülkeler ise alarma geçti.

AA Editör Masası'na konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Türkiye'de böyle bir riskin olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÇAĞRI CİHAZLARI KULLANILMIYOR"

Bakan Uraloğlu, Lübnan’daki Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarına müdahale edilip patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, saldırıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

İki türlü senaryo olabileceği üzerinde duruyor arkadaşlarımız; biri , İsrail bunların değişim yenileme sürecinde istedikleri gibi donattıkları bir patlayıcı yerleştirme ihtimalini de katarak söylüyorum, bu cihazları satın aldırıldığı şekilde aynı anda çok kısa aralıklarla patlatılabildiği, ikinci ihtimal bazı sinyallerle bataryaların kısa devreyle ısıtılması sonucu patlatılması. Buralarda ölümcül sonuç, önemli yaralanma olmadı onun için ilk söylediğimiz ihtimal biraz daha güçlü duruyor.

"400'ÜN ÜZERİNDE SALDIRIYI ÖNLÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise "Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız." dedi.

Siber saldırıların önlenmesi konusunda konuşmasının devamında ise Bakan Uraloğlu, "Alınacak ve alınması gereken tedbirler çok. Ülkemizini ne kadar milli yerlileştirirsek kendimizi o kadar güvende hissederiz. Endişe etmemiz gereken bir durum yok ama mutlaka yapmamız gereken çok sey var." ifadelerini kullandı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, WhatsApp'ın mesajları kaydetmediğini açıkladığını bildirdi.

"(Narin Güran cinayeti soruşturması...) META şirketi WhatsApp mesajlarını kaydetmediğini söylüyor. META başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarıyla görüşmeye devam ediyoruz."

KİŞİSEL VERİLER ÇALINDI MI?

Bakan Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığına yönelik iddialara ilişkin "Bugünün Türkiye'sinde böyle bir sızıntı yok, sızıntı riski de yok. Böyle bir sızıntı güncel olarak söz konusu değildir." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)