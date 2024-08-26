15 Temmuz hain darbe girişiminin önemli isimlerinden birisi de Adil Öksüz'dü...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında gözaltına alınan örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 önemli isim yakalandı.
100'E YAKIN KAMERA KAYDI İNCELENDİ
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında bir araçtan şüphelendi. Bu sırada otomobilde bulunan 2 kişi koşarak kaçmaya çalıştı.
Şüpheliler takip sonucu yakalandı. Ardından kaçan aracı takibe alan ekipler, 100'e yakın kamera kaydının incelenmesi sonucu sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.
KİLİT İSİM: CİHAT YILDIZ
Zanlılardan birisinin FETÖ'nün kilit isimlerinden firari Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden, kaçmadan önce onunla Üsküdar’da aynı evde kalan Cihat Yıldız olduğu belirlendi. 8 yıldır firari olan Cihat Yıldız, Öksüz’ü Üsküdar’daki evinden otogara bırakan isimdi.
DİĞER 2 İSİM DE FETÖ FİRARİSİ
Şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin adından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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