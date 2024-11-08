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Haber Merkezi

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ELAZIĞ VE ÇEVRESİ SALLANDI: VATANDAŞLAR SOKAKLARA ÇIKTI

Deprem kent merkezinde ve çevre illerde hissedildi.

Depremle birlikte paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

"HİSSEDİLEN ALANDA ARAŞTIRMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Öte yandan sarsıntının yaşanması sonrası Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Hatipoğlu, "Geçmiş olsun Elazığ. Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu'nun yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depreme ilişkin son durum bilgilendirmesi yaptı.

YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: