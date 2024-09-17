Son dakika! AFAD duyurdu: Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, saat 14.22'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin, yerin yaklaşık 17,73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AFAD BİLDİRDİ
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan depremler AFAD tarafından duyuruluyor.
DEPREMİN AYRINTILARI
Büyüklük: 4.0 (Ml)
Yer: Akhisar (Manisa)
Tarih: 17 Eylül 2024
Saat: 14.22.57 TSİ
Enlem: 38.95083 N
Boylam: 27.7175 E
Derinlik: 17.73 km
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