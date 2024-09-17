Son dakika! AFAD duyurdu: Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, saat 14.22'de 4.0 büyüklüğünde bir kaydedildi.

Depremin, yerin yaklaşık 17,73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD BİLDİRDİ

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan depremler AFAD tarafından duyuruluyor.

DEPREMİN AYRINTILARI

Büyüklük: 4.0 (Ml)

Yer: Akhisar (Manisa)

Tarih: 17 Eylül 2024

Saat: 14.22.57 TSİ

Enlem: 38.95083 N

Boylam: 27.7175 E

Derinlik: 17.73 km

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Aslı Didari
Editör