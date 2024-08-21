SON DAKİKA! Afyonkarahisar yangını kontrol altına alındı Orman Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor...

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve otluk alanlarda yakılan ateşler nedeniyle birçok şehirde alevler yükseldi.

OGM AÇIKLAMA YAPTI

Yangınlara müdahaleler sürerken Orman Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar'da süren yangına ilişkin açıklama yaptı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yapılan açıklamada, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındığı duyuruldu.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam edileceği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Afyonkarahisar Valiliği, şehir genelindeki yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak “Yangına 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, drone ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 95 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.” açıklaması yapıldı.

"İLK DAKİKALARDAN İTİBAREN MÜDAHALE BAŞLADI"

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Sinanpaşa İlçesi Kırka beldesinde dün saat 12.35’de ormanlık alanda başlayan yangına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde olayın ilk dakikalarından itibaren müdahale sürdü.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne gelen ihbar sonrası olay yerine Kırka, Akharım, Taşoluk, Ahmetpaşa, Fethibey, Gazlıgöl, Sülün, Düzağaç, Büyükkalecik ve Serban beldeleri ile Afyonkarahisar, Şuhut, Çay, Hocalar, Kızılören, Sandıklı ve Sinanpaşa belediyelerinden çok sayıda itfaiye aracı, iş makinası ve personel sevk edilmiş, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden destek ekipler görevlendirilmiştir.

VATANDAŞLAR UYARILDI

İl Özel idaresi iş makinalarının da destek verdiği ve ilk andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın gerekli araç ve ekipmanlarıyla teyakkuz halinde olduğu yangına 1 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz ve itfaiye aracı, iş makinaları, drone ve diğer araçlar olmak üzere toplam 37 araç ve 95 personel ile havadan ve karadan müdahale etti.

Yüksek hava sıcaklıklarının etkisini gösterdiği şu günlerde vatandaşlarımızın ormanlık alanlar başta olmak üzere piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verecek her türlü olumsuz davranıştan kaçınılması hususunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.” denildi.