SON DAKİKA! Ahmet Özer iddianamesi kabul edildi

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yeni bir gelişme kayda geçti.

AHMET ÖZER İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Görevden alınan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan düzenlenen iddianame kabul edildi.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİ

Ayrıca, hazırlanan iddianamede eski Esenyurt Belediye Başkanı için 15 yıl hapis cezası istendiği öğrenildi.

Özer, önümüzdeki günlerde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim günü evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak suçu işlediği tespit edilmişti.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı.

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