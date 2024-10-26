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Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.

TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonrası operasyonlarına hız veren ekipler, Türkiye genelinde düğmeye bastı.

Bu kapsamda, 17 ilde gerçekleştirilen başarılı operasyonun detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

OPERASYONUN DÜZENLENDİĞİ İLLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik, Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak’ta "Gürz-22" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

55 ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

"Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz." diyen Bakan Yerlikaya, devamında şu ifadelere yer verdi:

Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

- Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri,

- Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları,

-Terör örgütüne finans sağladıkları ve

-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

"KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM"