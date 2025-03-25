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Haber Merkezi

Terör ve yolsuzluk soruşturmasının yankıları sürüyor..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen operasyon, büyük bir yolsuzluk ağını ortaya çıkarırken Ekrem İmamoğlu ise, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası gösteriler düzenleniyor..

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ANNESİ HEDEF ALINDI

Özgür Özel'in çağrıları sonrası Saraçhane'de toplanan eylemciler, polisi hedef aldı.

Ayrıca son eylemde ise göstericilerin hedefinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan vardı.

İÇİŞLERİ BAKANI SON DURUMU PAYLAŞTI

Saraçhane'de yaşanan provokasyonlar sonrası son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu.

"BUGÜNE KADAR BİN 418 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı.



Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak.



Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MERHUM ANNESİNE HAKARET EDENLERİ LANETLİYORUM"