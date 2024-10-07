SON DAKİKA! Alparslan Bayraktar: Yılbaşına kadar elektriğe ve doğalgaza zam yok

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında olası doğalgaz zammı geliyordu.
Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bir açıklama geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, gazetecilere, enerji alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
YIL SONUNA KADAR ELEKTRİĞE VE DOĞALGAZA ZAM YOK
Bakan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında bu yıl sonuna kadar herhangi bir zam yapılmayacağını duyurdu.
Bayraktar ayrıca, elektrik tüketimi yüksek olana verilen desteğin az olacağını da sözlerine ekledi.
Bakan Bayraktar, konuyla ilgili yeni destek modelinin 2025'te başlayacağını belirtti.
'ENERJİ DESTEKLERİ 2025'TE YENİDEN BELİRLENECEK'
Bakan Bayraktar şunları söyledi:
"Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak. Elektrik ve doğalgaz destekleri 2025'te yeniden belirlenecek."
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