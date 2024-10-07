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SON DAKİKA! Alparslan Bayraktar: Yılbaşına kadar elektriğe ve doğalgaza zam yok

SON DAKİKA! Alparslan Bayraktar: Yılbaşına kadar elektriğe ve doğalgaza zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yılbaşına kadar elektriğe ve doğalgaza herhangi bir zam yapılmayacağını duyurdu.