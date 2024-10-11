SON DAKİKA! Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Haber Merkezi

Karadeniz, meydana gelen depremle güne başladı.

AFAD, Karadeniz açıklarında meydana gelen depremin detaylarını paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana geldi.

DERİNLİĞİ: 9,33 KİLOMETRE

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak açıklandı.

Saat 10.16'da gerçekleşen sarsıntının 9,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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Adile Topçu
Editor