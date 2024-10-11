SON DAKİKA! Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Karadeniz, meydana gelen depremle güne başladı.
AFAD, Karadeniz açıklarında meydana gelen depremin detaylarını paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana geldi.
DERİNLİĞİ: 9,33 KİLOMETRE
Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak açıklandı.
Saat 10.16'da gerçekleşen sarsıntının 9,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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