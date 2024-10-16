SON DAKİKA! Ankara'da Güvenpark saldırısı davasında karar açıklandı

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Son dakika haberine göre Türkiye'de yaşanan kanlı bir saldırıya ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı.

Kızılay Güvenpark'ta 13 Mart 2016 tarihinde 36 kişinin hayatını kaybettiği, 341 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bazı sanıklar yönünden verdiği bozma kararı sonrası davanın görülmesine yeniden başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Velat Cin ile Mehmet Veysi Dolaşan SEGBİS ile katılırken, salonda taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bu celsede karar vereceklerini söyleyerek sanıklara söz verdi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan, “Her şey ortada. Hala yaşanan olayın planlı olarak yapıldığı söyleniyor. Birisini yakalamışız, kim o Veysi, o zaman her suçu, her eylemi ona yükleyelim deniyor. Bu adalet değildir” dedi.

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Tutuklu sanık Velat Cin de önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek, tahliyesini talep etti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 32 kişiyi bombalayarak öldürmeye yardım suçundan 960 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dolaşan'a olayda hayatını kaybeden 4 çocuk yönünden ise 4 kez 30'ar yıl hapis cezası olmak üzere 120 yıl hapis cezası verildi. Davada 32 çocuğu öldürmeye teşebbüs suçundan 384 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolaşan, 309 kişiyi 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 3 bin 708 yıl hapis cezası aldı.

Sanıklar Halil İbrahim Demirci ve Uğur Ayçil'in dosyasının ayrılmasına hükmeden mahkeme, Velat Cin hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verirken, sanık Neval Basut'u ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Rıdvan Tekin hakkında ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan beraatine karar verildi.

KANLI GÜVENPARK SALDIRISI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Güvenpark'ın yanındaki otobüs duraklarında bekleyen sivillere yönelik 13 Mart 2016 günü saat 18.45'te PKK tarafından bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

PKK üyesi Seher Çağla Demir'in kullandığı araçla gerçekleştirilen saldırıda 4'ü çocuk olmak üzere 36 kişi hayatını kaybederken, 32'si çocuk 341 kişi yaralanmıştı. Yargılama sonucunda Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Veysi Dolaşan'ı asli fail olarak cezalandırmıştı. Mahkeme, Mehmet Veysi Dolaşan'a 36 kişiyi öldürme suçundan 36 kez, devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma suçlarından da bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Dolaşan, aralarında çocukların da olduğu 341 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan ise 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 14 Şubat 2024'te Dolaşan'ın da arasında bulunduğu 4 sanığın cezasını bozmuştu.

Kararda, Dolaşan'ın Seher Çağla Demir'in eylemi gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gitmesi için gerekli koşulların sağlanmasında, bomba yapımında kullanılan malzemelerin Ankara'ya getirilmesinde görev aldığı fakat bombaları teslim ettikten sonra Vahit Ayçil'in emri ile Şanlıurfa'ya gittiği ve patlamanın gerçekleştirildiği saatte olay yerinde olmadığı anlatılmıştı.

Kararda, bu nedenle Dolaşan'ın 36 kez nitelikli kasten öldürmeye yardım etme, 344 kez nitelikli adam öldürmeye teşebbüse yardım etme suçlarından cezalandırılması istenmişti.