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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Ankara'da bombalı bir saldırı düzenlendi.

Teröristlerin hedefi, Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesisleriydi.

TİCARİ TAKSİ İLE GELDİLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ilk açıklamasına göre şehit ve yaralıların olduğu saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

İlk belirlemelere göre 3 terörist, saldırı noktasına ticari taksi ile geldi.

3 TERÖRİSTTEN 2'Sİ ÖLDÜRÜLDÜ

Patlama öncesinde çıkan çatışmada 3 hain teröristin 2'si etkisiz hale getirildi.

Üçüncü teröristin akıbeti hakkında henüz açıklama yapılmazken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, saldırganların araçtan indikleri ve etrafa ateş ettikleri görülüyor.