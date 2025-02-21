Ankara'da hissedilen büyüklükte deprem

Haber Merkezi
Ankara sallandı...
Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler sonrası Türkiye'de de deprem paniği yaşanırken, bu kez endişelendiren haber Ankara'dan geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'da 09.36 sıralarında deprem yaşandı.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.0
Ankara'da, saat 09.36'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
YERİN 7.24 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının 7.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Deprem vatandaşlar tarafından da hissedildi.
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