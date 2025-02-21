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Ankara'da hissedilen büyüklükte deprem

Ankara'da hissedilen büyüklükte deprem Son dakika gelişmesine göre, AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da merkez üssü Yenimahalle olan 3.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu.