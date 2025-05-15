Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Depremlerle sınan Türkiye, bir kez daha bu korkuyla yüzleşti.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir deprem meydana geldi.

5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15:46’da gerçekleşen depremin 5.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

AFAD'da yer alan bilgilere göre deprem yerin 18.73 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ANKARA VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi hasar rapor edilmedi.

Sarsıntı, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Saha çalışmalarının başlatıldığını duyuran Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

"EKİPLERLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Kulu ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz."

"SAHA TARAMALARI BAŞLADI"

Deprem kaynaklı hasarları tespit etmek üzere ekiplerin sahaya indiğini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı.

Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

BAKAN URALOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depreme ilişkin şu paylaşımı yaptı:



"Konya Kulu'da meydana gelen ve başta Başkentimiz olmak üzere çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."