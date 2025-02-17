Ankara'da hissedilen deprem meydana geldi

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Ankara depremle sarsıldı...

Korkutan sarsıntı geçtiğimiz dakikalarda kaydedildi.

Akdeniz'de art arda gelen deprem fırtınasından sonra Türkiye'de de tedirginlik yaşanırken bu kez Anadolu sallandı...

Saatler 13.20'yi gösterdiği sırada Ankaralılar sarsıntıyla irkildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.5

Ankara'da, saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, çevre illerde de hissedildi.

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"HERHANGİ BİR CAN VEYA MAL KAYBI YOK"

Öte yandan Ankara Valiliği meydana gelen sarsıntıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: