SON DAKİKA! Ankara'da TUSAŞ önünde çatışma ve patlama sesleri

Haber Merkezi
Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) önünde hareketli dakikalar yaşandı.
Binaya yakın bölgede silah seslerinin yükseldiği ve canlı bomba olduğu iddia edildi.
Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.
Çalışanlar sığınaklara indirildi, terör saldırısı olduğu öne sürülüyor.
TUSAŞ NEDİR?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir.
Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.
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