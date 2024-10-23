Haberler



Gündem



SON DAKİKA! Ankara'da TUSAŞ önünde çatışma ve patlama sesleri

SON DAKİKA! Ankara'da TUSAŞ önünde çatışma ve patlama sesleri Ankara Kazan'da TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii önünde çatışma çıktığı ve canlı bomba olduğu yönünde iddialar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.