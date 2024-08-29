SON DAKİKA! Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Son dakika haberine göre, anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürme’ ve ‘Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Türkiye gündeminde geniş yer edinen cinayetle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı..

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

GÖZLEM SÜRESİ UZATILDI

Hastanedeki psikiyatri gözlem süresi 23 Ağustos'ta sona eren Bedirhan Şener hakkında hastane, kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için takip ve tedavisinin devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Hastane, Şener'in 3 hafta daha gözlem süresinin uzatılmasını talep etti.

Söz konusu talebi değerlendiren Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği Şener'in gözlem süresinin 3 hafta süreyle uzatılmasına karar verdi.

RAPOR ÇIKTI

Şener ile ilgili bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bilkent Şehir Hastanesi tarafından bugün düzenlenen rapora göre; Bedirhan Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı ve işlediği iddia edilen suç ile ilgili olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'Üst soya karşı kasten öldürme' ve 'Üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Bedirhan Şener, tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin almıştı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürmüştü. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)