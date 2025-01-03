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Haber Merkezi

Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ediyor...

Son olarak, merkez üssü Antalya Körfezi olan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son yaşanan depreme ilişkin detayları internet sitesi üzerinden paylaştı.

ANTALYA KÖRFEZİ'NDE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya Körfezi olan 4.5 büküklüğünde sarsıntı kaydedildi.

YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen depremin 7 kilometre derinde olduğu belirlendi.

Ayrıca deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

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