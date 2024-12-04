Antalya'da deprem meydana geldi

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Antalya sallandı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bugün bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem Akdeniz'de kıyıya 58 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

4,6 ŞİDDETİNDE SALLANDI

Büyüklüğü 4,6 olarak duyurulan depremin derinliği 32,6 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

29 EKİM'DE AYNI NOKTADA YİNE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan 29 Ekim 2024 tarihinde de Gazipaşa'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı kaydedilmişti.