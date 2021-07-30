Son dakika! Aşısızlara kısıtlama mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cuma namazı çıkışı kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'aşısızlara kısıtlama gelecek mi?' sorusuna da yanıt verdi. Peki aş olmayanlara kısıtlama gelecek mi? İşte detaylar.

Salgını kontrol etmek amacıyla uygulanan yasakların pek çoğunun kaldırıldığı kademeli normalleşme sürecinin 3. etabının da sonuna gelindi.

Bayramda artan hareketlilik sonucu koronavirüs vaka sayıları da artış gösterdi. Vaka sayısının yeniden 20 bini bulması vatandaşları, ''Kısıtlamalar geri gelecek mi?'' sorusunu sormaya yöneltti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından aktif vaka içerisinde aşı olmayanların oranını ilk kez paylaşmıştı.

Bu durum karşısında aşı olmayan kişiler de ''Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?'' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oldukça merak edilen soruya yanıt verdi. Peki Aşısızlara kısıtlama mı geliyor? İşte detaylar...

AŞISIZLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vaka sayısı ve aşı olmayanlara yönelik sorulan soruya yanıt veren Erdoğan, "Kabine toplantısında değerlendireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?" sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Fakat çok değişik sesler yine çıktı. Biz böyle hep adeta hapis hayatı mı yaşayacağız? Bu ne kadar böyle sürecek? Dünyanın değişik yerlerinde zaten bu hep böyle oldu. Şu anda biz de ilk Kabine toplantımızda bunları ele alacağız. Yaklaşık 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken, Türkiye olarak biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız gerek Çin'den gerek BioNTech, tüm bunlarla beraber en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz bunu devam ettiriyoruz. Solunum cihazlarını bile üreten bir ülke haline geldik. Hastane noktasında zaten sıkıntımız yok. Bu çalışmaları yaptırmak suretiyle inşallah yapacağımız ilk Kabine toplantısında durumu tekrar gözden geçireceğiz. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içerisinde olacağız."