SON DAKİKA! Aydın'daki yangın kontrol altına alındı
Haber Merkezi

Hava sıcaklıklarının artmasıyla meydana gelen yangınlar acı manzaralara sahne oldu.

Yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini küle çeviren yangınlar için seferberlik başlatıldı.

Türkiye'nin birçok noktasına günlerdir süren yangınlara müdahaleler tam gaz devam ediyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İbrahim Yumaklı, Bozdoğan'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aydın Bozdoğan’daki orman yangını kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor."