SON DAKİKA! Aydın'daki yangın kontrol altına alındı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla meydana gelen yangınlar acı manzaralara sahne oldu.
Yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini küle çeviren yangınlar için seferberlik başlatıldı.
Türkiye'nin birçok noktasına günlerdir süren yangınlara müdahaleler tam gaz devam ediyor.
SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yaptı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Aydın Bozdoğan’daki orman yangını kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış