SON DAKİKA! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 sanık tahliye edildi Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile bağlantılı gizli tanık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Davanın bugün görülen duruşmasında 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Haber Merkezi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik çalışmalar sürüyor.

Davanın son duruşması, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 7’si tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada kararını açıkladı.

7 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, dava kapsamında tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verdi.

TUTUKLU KALMADI

Bu kararla birlikte davada tutuklu sanık kalmadı.

Bir sonraki duruşma 29 Ocak'a ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile sivil sanıklar Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede sanıklardan Kerem Gökay Öner hakkında, 'Görevi kötüye kullanma', 'Göreve ilişkin sırrın açıklanması' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 2 yıldan 11 yıla kadar, Murat Çelik, Şevket Demircan, Ufuk Gültekin, Metehan İlkyaz ve Gökhan Karaca hakkında aynı suçların yanı sıra 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası, sivil sanıklardan Nurullah Özgür Kopuk hakkında, 'Tanığı etkilemeye teşebbüs' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI 9 EYLÜL'DE GÖRÜLECEK

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişinin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki davasının duruşması ise Sincan Cezaevi’nde 9 Eylül’de görülecek.

Bir önceki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar’ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verirken 18 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.