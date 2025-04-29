SON DAKİKA! Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis talebi

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Medya sektöründe "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

SORUŞTURMADAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.