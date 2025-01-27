SON DAKİKA! Ayşe Barım tutuklandı

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Magazin dünyası, Ayşe Barım olayını konuşuyor..

Sektörde, "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada da gözaltına alındı.

Geçen hafta cuma gününden bu yana gözaltında tutulan Barım, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İfade işlemleri 3 saat süren Barım, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ayşe Barım'ın, hükümlü Çiğdem Mater Utku ve firari sanık Mehmet Ali Alabora ile birlikte, hükümlü Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu, Gezi olaylarının birinci derecede planlayıcıları arasında yer aldığı ifade edildi. Barım'ın, meşru hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik olaylara yardım eden bir konumda olduğu ve bu sebeple soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Son dakika haberine göre, Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

ÜNLÜ OYUNCULAR İFADE VERMİŞTİ

Barım’ın gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin ünlü isimlerin ifadesine başvurulmuş; Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda gelerek tanık sıfatıyla ifade vermişti.

İKİ OYUNCUYA SORUŞTURMA

Soruşturmada tanık olarak beyan veren oyunculardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında “Yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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