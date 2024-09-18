SON DAKİKA! Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu belli oldu Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu ortaya çıktı. Şehit Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi, vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

Haber Merkezi

İsrail kana doymuyor...

İsrail, 7 Ekim 2023'te başladığı Gazze katliamına hız kesmeden devam ediyor.

İnsanlık suçu işlenen bölgede sivil can kaybı ise artmaya devam ediyor.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerinin katılımcıların üzerine ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi tamamlandı.

Şehit Eygi'nin otopsi raporu ise ortaya çıktı.

KESKİN NİŞANCI TARAFINDAN HEDEF ALINDI

Barut izi yok, uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi.

Vücudunda 6 adet yabancı metalik cisim bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunca yürütülen işlemlerin ardından Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmiş, dün nakledildiği İstanbul ve İzmir'de törenlerle karşılanmıştı.

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTİYDİ

Eygi'nin cenazesi, İzmir'deki adli tıp işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Didim ilçesine götürülmüştü.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.