SON DAKİKA! Bayram tatilinde kaza bilançosu ağırlaşıyor: 47 can kaybı

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre bayram tatilinde kaza bilançosu ağırlaşıyor.

9 günlük bayram tatilinin ilk 5 gününde dikkatsizlik ve kurallara uyulmaması bayramı adeta kabusa çevirdi.

Her geçen gün de bu tablo daha da kötüye gidiyor.

İLK 5 GÜNDE 47 CAN KAYBI

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününe ilişkin verileri paylaştı.

Yerlikaya, yaşanan kazalarda 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 743 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1 GÜNDE 583 KAZA

"Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı.

13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı.

YARIM MİLYON ARAÇ DENETLENDİ

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36 bin 258 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."