SON DAKİKA! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

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Türkiye siyaset gündemine bomba gibi düşen büyük rüşvet operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı.



Son dakika haberine göre, Beşiktaş Belediyesi hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında yeni bir karar alındı.

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararına dayanarak tutuklanan Rıza Akpolat'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereği İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

RÜŞVET VE YOLSUZLUK OPERASYONUNDA SON DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiğini ve bu ihalelerin kendi firmalarına verilmesini sağladığını ortaya koymuştu. Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

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AKPOLAT VE AKTAŞ DAHİL 23 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen sorgularda, 40 şüpheliden 23'ü, aralarında Akpolat ve Aktaş'ın da bulunduğu isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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GELİRİNİ SAVCIDA 85 BİN, HAKİMDE 500 BİN DEDİ

Akpolat'ın sorgusu sırasında, ilginç bir detay dikkat çekti. Şüpheli Akpolat, savcılıktaki ifadesinde aylık gelirinin 85 bin lira olduğunu belirtirken, hakimlikteki sorgusunda ise bu rakamı 500 bin lira olarak değiştirdi. Akpolat, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklanırken, suç işlediğine dair kuvvetli delillerin bulunduğu ve kaçma ihtimalinin göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verildi.