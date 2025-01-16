SON DAKİKA! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında tutuklama talebi

Haber Merkezi

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar, siyaset gündemine bomba gibi düştü..

İhaleye fesat, haksız kazanç ve mal edinme, rüşvet gibi suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 39 şüpheli gözaltına alındı.

İFADESİ YAKLAŞIK 1,5 SAAT SÜRDÜ

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 17.50'de başlayan savcılıktaki ifadesi yaklaşık 1,5 saat sonra tamamlandı.

AKPOLAT HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

KARAR BEKLENİYOR

Adliyeye sevk edilen Akpolat hakkında mahkemenin vereceği karar bekleniyor..

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Öte yandan soruşturmada adı geçen ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine el konuldu.