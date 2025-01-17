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Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini düzenlediği ve ihaleleri kendi firmalarına yönlendirdiğini tespit etmişti.

Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş’ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

İFADE VERME İŞLEMİ 9 SAAT SÜRDÜ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada yaklaşık 9 saat süren Savcılıkta ifade verme işlemlerinin ardından aralarında Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş’ın da bulunduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Öte yandan 9 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

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AKPOLAT VE AKTAŞ TUTUKLANDI

Son dakika haberine göre, Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 14 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakimlik 2 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırırken, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.



