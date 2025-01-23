SON DAKİKA! Beşiktaş'ın Belediye Başkan Vekili seçildi

DHA

Beşiktaş Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Türkiye siyaset gündemine bomba gibi düştü...

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, rüşvet, haksız mal ve kazanç elde etme, yolsuzluk, zimmet gibi suçlamalarla gözaltına alınarak tutuklandı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararına dayanarak tutuklanan Rıza Akpolat'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereği İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

YENİ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Meclisi, bugün toplandı.

Meclis, tek aday olan en genç meclis üyesi ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Rasim Şişman’ı Beşiktaş Belediye Başkan Vekili olarak seçti.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiğini ve bu ihalelerin kendi firmalarına verilmesini sağladığını ortaya koymuştu.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen sorgularda, 40 şüpheliden 23'ü, aralarında Akpolat ve Aktaş'ın da bulunduğu isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.