DHA

CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklar, siyaset gündeminden düşmüyor..

İhaleye fesat, haksız kazanç ve mal edinme, rüşvet gibi suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi'nin ardından son operasyon Beykoz Belediyesi'ne yapıldı...

Beykoz Belediyesi'nde geçtiğimiz gün, sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

'İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA' SUÇUNDAN GÖZALTINDAYDI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltına alındı..

Soruşturma kapsamında 4 gündür gözaltında bulunan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadeleri alınan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile birlikte 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi.

4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.

Soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu 22 şüphelinin Beykoz Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

ALAATTİN KÖSELER TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi..

KÖSELER'İN SAVCILIKTAKİ İFADESİ

Öte yandan savcılık ifadesinde Köseler'in şu ifadeleri söylediği öğrenildi:

Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesindeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükken 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım söz konusudur. İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da söz konusu değildir.



Örneğin işletme ve iştirakler müdürlüğü bünyesinde günde 8 bin bardak çorba ve bin 600 kişiye yemek dağıtılmaktadır. Bu müdürlük kurulana kadar iş ve işlemler destek hizmetleri bünyesinde eski dönemden çalışan bir personel eliyle yürütüldü. Benim bu kadar yoğun, müdürlük ve personel sayısında yapılan iş ve işlemlerin ne şekilde olduğunu bilebilmem söz konusu değildir.

"BU TİP ŞEYLERİ SONRADAN DUYMUŞUMDUR"

Köseler'in ifadesinin devamında "Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken konulardır. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim. Ben yinelemek isterim ki hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi hiçbir personele bir firmayla ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş'ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı. Onun eylem ve işlemlerini her zaman takip etmem mümkün değildir. Yapı çok geniş olduğu için hiç haberim olmadığı halde başka müdürlerle ilgili olarak sanki herhangi bir konuda ben talimat vermişim gibi konuşmalar belediye içerisinde geçmektedir. Ancak ben bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur" cümlelerini kullandığı da öğrenildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı ve arama talimatı verilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında dün bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.