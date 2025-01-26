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Haber Merkezi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Ocak'ta Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınanlardan 3 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

4 TUTUKLAMA

Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

DİĞER OTELİN MÜDÜRÜ DE TUTUKLANANLAR ARASINDA

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de tutuklanmasına karar verildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 19 OLDU

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.

OTEL SAHİBİ DAHİL 15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 şüpheliden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı..

SEDAT GÜLENER, BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN'IN DAYISININ OĞLU

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Bolu İtfaiye Müdürlüğü’nü, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener’e bağladığı belirlenmişti.