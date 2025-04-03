SON DAKİKA! Boykot çağrısı soruşturmasında 10 gözaltı

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara yakın markalara yönelik boykot çağrısı, 2 Nisan'da genel boykot talebine dönüştü.

CHP ve bazı marjinal gruplar, halka 2 Nisan'da tüketimi durdurarak adeta ekonomiye darbe çağrısında bulundu.

Boykot kapsamında halktan marketlerden, restoranlardan, e-ticaret platformlarından alışveriş yapmaması, kredi kartı kullanmaması ve ekonomik faaliyetleri durdurması istendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan tarihinde boykot çağrılarının “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “nefret ve ayrımcılık” suçlarını içerdiği gerekçesiyle resen soruşturma başlattığını duyurdu.

11 GÖZALTI

Soruşturmada, yeni ve dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Akşam saatlerinde, organize bir şekilde ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarında bulunduğu tespit edilen 16 kişi için düğmeye basıldı.

Farklı ilçelerde düzenlenen operasyonlar kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Şakir Paşa Ailesi dizisinin oyuncularından Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.