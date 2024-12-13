Haber Merkezi
Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi.
Saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda, Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir duruşma sırasında ortalık karıştı.
DURUŞMADA ORTALIK KARIŞTI: 2 SANIĞA ATEŞ AÇTI
Duruşma esnasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.
Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
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