Haberler



Gündem



Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.