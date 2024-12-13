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Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi.

Saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda, Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir duruşma sırasında ortalık karıştı.

DURUŞMADA ORTALIK KARIŞTI: 2 SANIĞA ATEŞ AÇTI

Duruşma esnasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.

Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Can Badak
Editor