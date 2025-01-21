Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Çanakkale sallandı..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin meydana geldiğini duyurdu..

Saat 23.38'de merkez üssü Ege Denizi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

YERİN 8 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Depremin yerin 8.65 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi..

BALIKESİR VE İZMİR'DE HİSSEDİLDİ

Ege Denizi'ndeki deprem başta Çanakkale olmak üzere İzmir ve Balıkesir'de de hissedildi..

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada herhangi olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirterek şu ifadeler kullanıldı:

Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

"EKİPLERİMİZ SAHADA GÖREVLERİ BAŞINDA"

Çanakkale Valisi Doç.Dr. Ömer Toraman, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: