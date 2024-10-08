SON DAKİKA! Cem Garipoğlu'nun DNA'sı doğrulandı Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerin Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ve kan donduran cinayet, 15 yıl önce İstanbul'da gerçekleştirildi.

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, tarihler 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü.

Karabulut’un cesedinin, çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde ve parçalanmış halde bulunmasının ardından, 197 gün boyunca kaçan ve ardından teslim olan Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiği bildirildi.

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI YILLAR SONRA AÇILDI

Ancak Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmayan Münevver Karabulut'un ailesi, mezarın açılmasını istedi ve mezar yıllar sonra açıldı.

Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu İstanbul Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrin 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de açılmasına karar verildi ve mezar açıldı.

Kazma işleminin ardından Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan kemik parçaları, Adli Tıp'a gönderildi.

DNA'SI ANNE VE BABASIYLA UYUMLU ÇIKTI

Garipoğlu’nun mezarından alınan kemik parçaları üzerindeki Adli Tıp incelemesi tamamlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonucunda mezardan alınan kemiklerde yapılan DNA incelemesinin, Cem Garipoğlu’nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, Garipoğlu’nun mezarında 3 Ekim günü feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı.

'2014 YILINDA OTOPSİ İŞLEMİ YAPILARAK İNTİHAR ETTİĞİ BELİRLENDİ'

Biyoloji İhtisas Dairesi’nin mezardan alınan kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemelerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule’nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu’na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir.”