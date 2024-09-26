SON DAKİKA! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin ailenin başvurusu kabul edildi.

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, Türkiye'de işlenen en korkunç kadın cinayetlerinden biri olan Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Katil Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin başvuru kabul edildi.

Konuya ilişkin açıklama, Karabulut Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir'den geldi.

SAVCILIK MEZARI AÇILSIN DEDİ

Epözdemir şu açıklamayı yaptı:

"Malumunuz olduğu üzere; yaklaşık 15 yıldır Münevver Karabulut'un hunharca ve vahşice katledilmesi ile ilgili dosyayı mağdur aile vekili olarak takip ediyoruz. Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri bakımından toplumsal farkındalık ve fikri takip oluşması açısından son derece önemli ve emsal mahiyette bir cinayettir.

Bu kapsamda son olarak Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak C.M.K m. 87/4 uyarınca fethi kabir işleminin yapılmasını talep etmiştik. Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine özellikle son iki yıldır bu konuda etkili bir hukuki süreci hayata geçirdik.

SAVCILIK TALİMAT YAZISI GÖNDERDİ

Geldiğimiz noktada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı talebimizi kabul ederek, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.

Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa, müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunulur."

BABA KARABULUT'UN MEZAR AÇILSIN TALEBİ

Münevver Karabulut'u katleden Garipoğlu'nun 10 Ekim 2011'de cezaevinde intihar etmesi toplumda çeşitli komplo teorilerine neden olmuştu.

Garipoğlu'nun kaçırıldığı ve başka birinin onun yerine gömüldüğü söylentileri, bir şehir efsanesine dönüşerek toplumda kabul görmeye başladı.

Bu söylentiler üzerine talihsiz Münevver'in babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılarak kimlik tespiti yapılmasını talep etti.

Bu yöndeki talepler süreç boyunca sık sık gündeme geldi.

Yakın zamanda ise Garipoğlu'nun ölmeden önceki son görüntüleri ve cesedinin fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

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