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Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 4 ilde sahte alkole karşı Çengel-17 operasyonunu düzenledi.

Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

98 BİN 600 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Paylaşımda, Bursa merkezli 4 ilde imal ettikleri sahte alkolü "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle ederek, ülkemiz genelinde satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen “ÇENGEL-17” operasyonunda; 98 Bin 600 litre etil alkolün ele geçirildiği kaydedildi.

"26 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Operasyonlarda; Sahte/Kaçak Alkol İmalatçısı 26 şüpheli yakalandı.



Halkımızın sağlığını tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatını riske atan sahte alkol imalatçılarına karşı kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz!

"YÜZEY TEMİZLEYİCİ" ETİKETİYLE KAMUFLE ETTİLER

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; etil alkolün "Yüzey Temizleyici" etiketiyle kamufle edilerek, ülke geneline kargo yolu ve nakliye aracılığıyla dağıtım ve satışının yapıldığı belirlendi.

"ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ"

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda;



-98 bin 600 litre etil alkol,



-102 bin 162 adet etiket,



-3 adet damıtma ekipmanı,



-2 adet dolum makinesi ile alkollü içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

SAHTE ALKOL İMALATÇILARINA YÖNELİK 2025 YILI İÇİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLAR