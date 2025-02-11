Haberler



Gündem



SON DAKİKA! CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 5 yıl 4 aya kadar hapis istemi

SON DAKİKA! CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 5 yıl 4 aya kadar hapis istemi Son dakika gelişmesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendiği öğrenildi.