SON DAKİKA! CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 5 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri tartışma konusu olmuştu.
Söz konusu paylaşım sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI
Hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın'ın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı öğrenilmişti.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, daha sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ayrıca Aydın'a yurt dışı çıkış yasağı da verilmişti.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Son dakika gelişmesinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Akın Gürlek paylaşımı nedeniyle CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendiği bildirildi.
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