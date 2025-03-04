SON DAKİKA! CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

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Geçtiğimiz günlerde CHP'de 'şaibeli kurultay' tartışmaları gündem olmuştu..

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı.

'Şaibeli kurultay' tartışmaları sonrası bu kez, İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma başlatıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU TANIK SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin harekete geçilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde düzenlenen oylamaya hile karıştırılması suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi, tanık sıfatıyla ifadeye çağırılmıştı.

PARA TEKLİF EDİLDİĞİNİ KABUL ETTİLER

Kurultayda oy kullanan bir parti delegesi ile iki CHP üyesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığına dair tanık sıfatıyla başsavcılığa ifade vermişti.

Tanık delege, kendisi ve 8 delege arkadaşına oylarını Özgür Özel'e vermeleri karşılığında para teklif edildiğini, iki CHP üyesinin de bu olaya şahit olduklarını öne sürmüştü.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ SEÇİMİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Yaşanan son dakika gelişmesinde ise İstanbul Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimine hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.