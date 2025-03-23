Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet almak suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Terör soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.
CHP'Lİ VEKİLLER OLAY ÇIKARDI
Adliyede olay çıkaran Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri koridordaki barikatı söktü.
CHP'li vekiller Sulh Ceza Hakimliği'nin bulunduğu alana girmek için polis barikatını aşmaya çalışınca arbede yaşandı.
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