SON DAKİKA! CHP'de Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara’da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayı sona erdi.

"İrade Milletindir" sloganıyla toplanan kurultayda, genel başkanlık seçimi için delegeler sandık başına gitti.

Kurultay öncesinde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

SONUÇ AÇIKLANDI

Ayrıca, eski milletvekili Berhan Şimşek, divana müracaatının gecikmesi nedeniyle genel başkanlık yarışında aday olamadı.

ÖZEL KOLTUĞUNU KORUDU

Bu gelişmelerin ardından, tek aday olan Özgür Özel, oylama sürecinin tamamlanmasının ardından salt çoğunluğu sağlayarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Kurultayda, oylama, tek turda sonuçlandı.

Özel, tekrar genel başkanlık koltuğunu korudu.

BİN 171 OY ALDI

Bin 323 kayıtlı delegenin kullandığı oylarda son durum şöyle:

Bin 171 geçerli oy ve 105 geçersiz oy ile Özgür Özel genel başkan seçildi.