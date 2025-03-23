SON DAKİKA! CHP'li Beylikdüzü ve Şişli belediye başkanları tutuklandı

Haber Merkezi

Son dakika haberine göre; Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında karar çıktı.

İki başkan da tutuklandı.

Ancak aralarında bir fark var.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

Beylikdüzü Belediyesi meclisinde yeni bir seçim yapılarak yeni bir ismin başkan seçilmesi bekleniyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM

Şişli Belediyesi'nde ise farklı bir senaryo var.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, terör soruşturmasında tutuklandı.

Bilindiği üzere terörden tutuklanan isimlerin yerine kayyum atanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde Şişli Belediyesi'ne kayyum ataması bekleniyor.

TUTUKLANAN CHP'Lİ BAŞKANLAR

İki başkanın tutuklanmasıyla birlikte; İstanbul'daki CHP'li ilçe belediyeleri arasında tutuklu belediye başkanı sayısı 5'e yükseldi.

İşte tutuklanan belediye başkanları ve nedenleri;

Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer - Terör

Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat - Yolsuzluk

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler - Yolsuzluk

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık - Yolsuzluk

Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan - Terör

MAHİR POLAT DA TUTUKLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmada tutuklanan bir başka isim ise Mahir Polat.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da tutuklanarak cezaevine gönderildi.