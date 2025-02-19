CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) geçtiğimiz Aralık ayında ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin iptali için dava açmıştı.

Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istenmişti.

Yine dilekçede, Özgür Özel’in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığı belirtilerek, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir.Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" denilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Savaş'ı 25 Şubat'ta ifadesini almak üzere savcılığa çağırmıştı.

Yaşananların ardından bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme daha meydana geldi.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, Savaş'ın "CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması" talebini reddetti.

Ayrıntılar gelecek...