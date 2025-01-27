Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde

Haber Merkezi

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada önemli değerlendirmelerde bulundan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

"Sevgili gençler, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım her birinizi muhabbetle selamlıyorum. AK Parti gençlik kollarında yer alan tüm gençlerimizi hürmetle selamlıyorum. Sıla hasreti çeken yurt dışındaki tüm gençlerimize sevgilerimi iletiyorum. Genç Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, güvenlik korucularımızı muhabbetle selamlıyorum.

İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmanın Gazze'nin yiğit gençliğini, Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK gençlik adına sevgiyle selamlıyorum.

"SİZİN UFKUNUZ ŞEHİTLERİN, GAZİLERİN UFKUDUR"

Sevgili gençler, sizin yolunuz, gayeniz, ufkunuz Hoca Ahmet Yesevi'nin ufkudur. Sizin ufkunuz Bilge Kağanların, Alparslanların ufkudur. Sizin ufkunuz Fatih Sultan Mehmet'in ufkudur. Sizin ufkunuz büyük devlet adamlarının ufkudur. Sizin ufkunuz şehitlerin, gazilerin ufkudur. Sizin ufkunuz bu toprakları yurt kılan Anadolu erenlerinin ufkudur. Sizin ufkunuz bu coğrafyayı nakış nakış işleyen ariflerimizin ufkudur.

"ZULÜM VE KARANLIĞA BOĞULAN DÜNYANIN DİRİLİŞ NEFERLERİSİNİZ"

Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasınız. Her biriniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarısınız. Hür dünyanın gür sesisiniz. Zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Büyük bir milletin evlatlarısınız, her birinizi yürekten selamlıyorum.

Şahsıma sizler gibi gayretli yol ve dava arkadaşları bahşettiği için Rabbime hamdediyorum. Gençliğinle Türkiye'ye Yön Ver sloganıyla düzenlenen kongremizin gençlerimiz için, partimiz için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"BUGÜN GENÇLİK KOLLARIMIZDA BİR BAYRAK DEĞİŞİMİ YAŞANIYOR"

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Betül Önderoğlu'na rahmet diliyorum.

Bugün Gençlik Kollarımızda bir bayrak değişimi yaşanıyor. Gençlik Kolları vazifesini devralan Yusuf İbiş kardeşimizi tebrik ediyorum. Yusuf İbiş kardeşime başarılar diliyorum.

Daima gençlerle yol yürüdük. Teknolojiden sağlığa tüm alanlarda sessiz devrimler yaparken gençlerimizi hep ön planda tuttuk.

22 yılda gerçekten zor günler yaşadık. Çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık.

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