Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’li belediye başkanları kendi aralarında savaşıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada CHP'deki ön seçim gündemine ve adaylık kavgasına da dikkat çekti.

CHP'de hafta sonu yapılan CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı toplantıyı hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP içindeki çekişmelere değindi.

CHP'li belediye başkanlarının kendi aralarında şu anda savaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP içinde kaynayan kazanı anlattığımızda bunlar ne demişlerdi? Tamamen birlik içerisinde olduklarını asla aralarında bir ayrılığın olmadığını söylemişlerdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI, KENDİ ARALARINDA ŞU ANDA SAVAŞIYORLAR"

CHP’li belediye başkanları ise, kendi aralarında şu anda savaşıyorlar. Ne benim, ne arkadaşlarım bu konuda herhangi bir meselesi yoktur.



Biz şu anda işimize bakıyoruz. Biz yatırımlarımıza bakıyoruz. Bütün bunlarla beraber partimizin bünyesindeki o diri yapıyı aynı şekilde devam ettirmeye bakıyoruz. Şu anda da arkadaşlarımdan memnunum. Hepsi görevinin başındadır. Parlamentodaki birliklerini, beraberliklerini korumak suretiyle de yola devam ediyorlar.

"EĞER BİRİ SUÇ İŞLEDİYSE, YARGI BUNUN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAR, CEZASINI VERİR"

Kime ne tür bir siyasi yasak gelir veya gelmez her şeyden önce bu benim derdim değil. Bu yargının konusudur, bunların takibini yargı yapar. Eğer birisi suç işlediyse, yargı bunun değerlendirmesini yapar, cezasını verir.



Kaldı ki Tayyip Erdoğan, zaten belediye başkanı iken bu konuda malum 10 ay bir cezaya çarptırılmış ve 4 ay 10 gün cezaevinde yatmış bir belediye başkanıdır. Sayın Genel Başkanın bunu örnek göstererek konuyu ifade etmesi doğru bir şey değil. Demek ki, bu işlerden hakikaten çırak çıkacak.

"BİRLİK İÇERİSİNDE OLDUKLARINI ASLA ARALARINDA BİR AYRILIĞIN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞLERDİ"

CHP içinde kaynayan kazanı anlattığımızda bunlar ne demişlerdi? Tamamen birlik içerisinde olduklarını asla aralarında bir ayrılığın olmadığını söylemişlerdi.



Peki, sonra ne oldu? Gizli Zoom zirvelerinde Sayın Kılıçdaroğlu’nun sırtına hançeri kim saplayacak, onun planlarını yaptılar.

"HEP BİRBİRLERİNİN KUYUSUNU KAZMAKLA MEŞGULLER"

Hatırlayın, ülkenin Cumhurbaşkanı olmasını istedikleri, karşımıza çıkarttıkları kişiyi, birkaç ay içinde yetersiz dahi ilan ettiler. Şimdi hançer kimin elinde ve kimin sırtına saplanacak doğrusu bunu da bilmiyoruz. Bu onların sorunu.



Yeni Zoom zirveleri yapılıyor mu, kulislerde hangi fısıltılar yankılanıyor ve bu konuda da kim, kimi nasıl vuracak, ben bunları bilemem. Böyle bir derdim de yok. Bunların dertleri hiçbir zaman millete hizmet olmadığı için, hep birbirlerinin kuyusunu kazmakla meşguller.

"ÖYLE ANLAŞILIYOR Kİ MASADA BU ÜÇ KİŞİ DE BİRBİRİNİ YEMEYE BAŞLADI"