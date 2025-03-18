SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkes yeniden sağlanmalı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alexander Stubb ile görüştü..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alexander Stubb ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası İletişim Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.

GÖRÜŞMEDE MASADA HANGİ KONULAR VARDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

FİNLANDİYA İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

GAZZE'DE YENİDEN BAŞLAYAN SALDIRILARA TEPKİ GÖSTERDİ

Görüşmede ayrıca İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.