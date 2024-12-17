SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor...

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin detayları İletişim Başkanlığı paylaştı.

"BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI"

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Suriye’de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini, bu süreçte Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için Suriye’de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

SURİYE'DEKİ SON DURUM MASADA