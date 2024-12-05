SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor...

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin detayları İletişim Başkanlığı paylaştı.

Açıklamada, görüşmenin Millî Güvenlik Kurulu toplantısı esnasında gerçekleştirildiği bildirildi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR GÜNDEMDE

Görüşme kapsamında bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye ihtilafında serinkanlılıkla yönetilen yeni bir aşamaya gelindiğini, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlık yaşamamasının ve sivil kayıplar vermemesinin Türkiye’nin en büyük temennisi olduğunu bildirdi.

SURİYE MESELESİ MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen aşamada Suriye rejiminin ivedi bir biçimde kapsamlı siyasi çözüm için kendi halkıyla angaje olması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tansiyonun düşürülmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin önünün açılması için çaba gösterdiğini ve buna devam edeceğini dile getirdi.