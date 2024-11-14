SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

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Ankara'da gündem yoğun...

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya gelecek.

1 AY SONRA KÜLLİYE'DE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli bugün, saat 18.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşecek.

Öte yandan ikili, en son 3 Ekim tarihinde Bahçeli'nin konutunda görüşmüştü.

BAHÇELİ'NİN TARİHİ ÇIKIŞI

Bahçeli, bu görüşmeden 2 hafta sonra gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında, teröristbaşı Öcalan ile ilgili tarihi çıkışını yapmıştı.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Bahçeli'nin Öcalan çıkışının ardından yaşanan gelişmeler, kayyum atamaları, Meclis çalışmaları ve Orta Doğu'da giderek tırmanan tansiyon, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları, Suriye'deki son durum görüşmede ele alınacak.